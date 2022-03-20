LINE官方帳號已成為品牌與消費者溝通的必備工具，LINE宣布LINE官方帳號數量於2021年底突破210萬，同時也發展出更日常，更生活情境的應用，如「農來訊」導入AI模型，讓用戶拍照上傳即可輕鬆分辨木瓜熟；還有如台北長春市場的官方帳號，讓煮婦煮夫們不出門也不用擔心無菜好炊。顯示LINE官方帳號已經成為個人與品牌之間重要的接觸點。

LINE Creativity Day 2022廣告創意論壇「跨界共生」日前登場，LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，LINE官方帳號數量年年達到兩位數成長，2021年成長率更有19％來到210萬，其中98％是中小企業。

同時，使用API的LINE官方帳號年成長149％，分析其成長原因，主要是因為官方帳號2.0後API完全免費，讓API的使用與門檻更友善。此外，疫情讓中小型店家使用需求增加，LINE官方帳號外掛模組市集上也有更多模組提供，催化API使用情境與需求更多元。

王俞蓉觀察指出，過去品牌採用官方帳號多以成效為導向，近年則因行銷需求日趨複雜轉而發展更多元的創意表現形式，內容也從原先的單向傳遞轉變為如今的雙向互動，品牌主對於官方帳號也有了更廣闊的想像空間。

「農來訊」導入AI模型 木瓜熟度拍照上傳即可輕鬆分辨

AI如何走進日常生活？透過官方帳號就可以達成。LINE台灣企業解決方案事業部資深創新策略經理許伯任分享，在台灣，木瓜是廣受民眾喜愛的水果，但它青黃色的外皮卻總讓人難以分辨成熟度。今年2月甫導入高雄市農業局「農來訊」LINE官方帳號的「木瓜成熟度判定AI模型」，經由AI影像辨識的輔助，讓農友、採購人員及消費者從照片就能判定木瓜熟度。

該模型拆分為兩步驟，第一步先將木瓜邊緣框選出，再利用神經網絡建立成熟度分類模型，辨識準確度高達 96.38％以上，是既實際又有趣的AI生活應用案例。

運用API首創邀請制俱樂部 台灣福斯汽車創造高效精準行銷

台灣福斯汽車透過LINE官方帳號，打造全台首創邀請制Golf 8 Club汽車俱樂部。好友必須事先獲得VIP邀請碼，輸入後才能啟動俱樂部的專屬功能，包含Golf 8車款搶先看、限定活動等。

在官方帳號中，還能跟車界名人暢聊車款，點選進入名人聊天室，官方帳號的頭像照片將隨即更換成該位名人，更可觀看由名人所拍攝的介紹影片，讓品牌與消費者互動的過程中增添個性化、溫度，同時精準聚集對該車款感興趣的潛在車主加入，有效提升行銷轉換率。