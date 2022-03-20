1名網友在《爆廢公社2館》分享，1個學生時期曾欺負過他的人，突然發喜帖邀請他參加婚禮，他原打算拒絕，但思量後，決定調皮地包200元禮金「回敬」老同學，原PO也分享事後果不其然被對方刪除好友。文章曝光後，不少網友直呼原PO對仇人太善良。

原PO在臉書社團《爆廢公社2館》發文寫下，日前被曾欺負過他的同學受邀參加婚禮，2人在學生時期結仇，畢業後雖曾在網路上交談，但對方數次忽視訊息後，2人逐漸不再聯絡，現在卻突然炸紅色炸彈，讓他不禁懷疑是為了禮金才發喜帖；而婚禮當天，原PO獨自前往，調皮地只包200元感謝對方學生時期的「照顧」，果不其然在婚禮結束後，他發現自己被對方刪除好友。

貼文發布在網路上後，不少網友們看完憤怒表示，「欺負人還敢寄紅帖，實在是…」、「這種的，喜帖寄來一律丟資源回收」、「有寫三年內離婚請全額退款嗎」。

也有網友們大讚原PO人太好，「還沒包110給他勒，算你有良善的心」、「有包就不錯了，包了200走人就好當作送他」、「何必浪費200元？有千元便條紙鈔方便使用，或包面紙一張寫上8萬8千元，巴巴巴」、「你就應該帶著全家大小去白吃一頓啊 真是太善良了」、「還好啦 我包過100塊去吃，不要臉的就是我」。