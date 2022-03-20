上海市今（20日）通報前一日新增17例本土病例和492例無症狀感染病例，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海單日新增病例創新高。上海市疫情防控領導小組專家組成員袁政安呼籲，最重要也是最容易被民眾忽視的一點，就是要「少流動、靜下來」，切實做到非必要不外出，不聚會、不聚餐。

鄔驚雷表示，上海19日感染者數量創了新高，篩檢對官方盡快發現感染者及控制疫情傳播是非常關鍵的，「上海疫情防控進入最吃緊的關鍵階段」，要更早、更快、更嚴、更實地落實各項防控措施，加快展開核酸篩查、流調排查和區域協查，盡快有效控制局部聚集性疫情，統籌好疫情防控和經濟社會發展，努力用最小的代價實現最大的防控效果。

鄔驚雷指出，16、17日上海針對重點區域進行篩查，共採樣1400多萬人次完成檢測，18日至20日，在前期重點篩查的基礎上，同時對非重點區域同步展開篩查，盡可能擴大篩查覆蓋面，以發現潛在傳播風險，阻斷傳播，18至19日採樣量達到2100多萬人次。

袁政安則呼籲，最重要也是最容易被大家忽視的一點，就是要「少流動、靜下來」，因為非重點區域不需要封閉管理，部分民眾可能就覺得可以自由行動、隨意流動，檢測完就馬上走出家門，邀親朋好友，一起聚餐或是參加集體活動等，這些行為其實都是有很高風險性的，在核酸檢測結果出來前，為了防範病毒傳播，建議和提倡廣大市民朋友，切實做到非必要不外出，不聚會、不聚餐。