出殯隊伍延綿數公里，由於現場聚集太多民眾，黑、白兩道均派人到場，警方也不敢大意，派出近百警力戒備。(吳建輝攝)

南投縣埔里鎮地方聞人劉志成，日前因心肌梗塞驟逝，享年67歲，20日家屬舉行告別式，超過上百豪車、儀隊送行，地方、政界人士均到場弔唁，出殯隊伍延綿數公里，由於現場聚集太多民眾，黑、白兩道均派人到場，警方也不敢大意，派出近百警力戒備。

劉志成為人海派、交友廣闊，黑白兩道均有交情，在中部道上具有一定分量，但晚年行事作風轉為低調，相當重視養身，但仍因心肌梗塞不幸身亡，告別式當天包括立委、議員、鄉鎮市首長，以及各地幫派人士，均到場弔唁。

地方人士指出，早年劉志成為人豪爽，廣結善緣交友廣闊，相當重義氣，受到地方尊重，晚年則相對低調，與太太在地方上做慈善，幫助地方困苦民眾，出殯時各界贊助的舞龍舞獅、儀隊、藝陣隊伍就綿延數百公尺，跑車、豪車將近百輛，場面相當浩大，

由於現場擠進上千民眾，超過上百車輛擠進埔里街頭，埔里警方也不敢大意，除了當地埔里分局派出70位警方到場，南投縣警局刑警大隊、保安隊霹靂小組也派員到場戒備，在會場主要出入口進行人員身分盤查，以防有衝突發生。