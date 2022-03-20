俄烏戰爭等地緣政治、中國大陸新冠疫情，加上美國聯邦準備理事會升息等因素交互影響，近期國際原油價格如做雲霄飛車，中油宣布，經平穩雙機制及調降貨物稅平抑國際油價下，明（21）日起國內汽油調降0.1元、柴油不調整。

中油公司自明（21）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.5元、95無鉛汽油每公升33.0元、98無鉛汽油每公升35.0元、超級柴油每公升29.4元。

中油表示，受中國大陸COVID-19 疫情復燃引發需求擔憂、美國聯邦準備理事會（Fed）升息導致美元轉強等因素影響，導致油價下跌。浮動油價參考的國際指標7D3B週均價下跌16.58美元，新台幣兌美元匯率貶值0.158元，國內油價依公式計算跌幅為10.44％。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.0元及3.3元。

為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.1元及3.3元，國內汽油價格實際每公升調降0.1元、柴油不調整。