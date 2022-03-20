具俊曄解隔出關了！親切揮手致意 火速直奔愛妻大S信義區住處

大S日前宣佈再婚，對象是20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄，兩人已在南韓登記結婚，宣布婚訊後隔天，男方即以配偶身分飛奔來台，今凌晨結束10天隔離，出關後直奔大S居住的信義區豪宅，進行7天的自主隔離，夫妻兩時隔20多年，重逢的第一晚互動如何，大S經紀人表示：「不回應，謝謝。」

具俊曄解離出關，除了大S期待之外，小S也滿心歡喜要迎接姊夫到來，昨晚錄了一段模仿影片，大跳酷龍成名作〈Bing Bing Bing〉，不惜以保鮮膜包頭模仿姊夫的光頭造型，高喊：「姐夫，小姨子以這支舞歡迎你」，還自創歌詞虧姊姊大S，跳完自己覺得又好笑又怕，直呼：「我姊會殺死我，我姊會殺死我…」。

對於拍影片的靈感，小S說：「那就看他們（酷龍）的MV幾次，大概抓個幾個重要動作就練會了啊，歌是我自己亂唱的，冰冰冰那個崩崩崩那個啊，Rap也是亂唱的，就想說心血來潮拍一拍，搞不好將來有一天用得到，結果就想說姐夫出關，就以一支影片來歡迎他。」姐姐、姐夫看到的反應如何？她回：「可是他們的反應我還不知道耶。」

具俊曄出關小S拍片迎接 模仿姊夫光頭熱舞：我姊會殺死我

想到將見到姊夫，小S坦言心情緊張。(中時資料照片)

先前具俊曄特地拍片，幫小S念新歌〈九九乘法表〉，被讚暖心根本「國民姊夫」，小S還跟網友爭寵說：「他是我一個人的姊夫」，透露大S笑翻譏她這樣回應很變態，「感覺回到我們以前小時候，所以我姊也蠻高興的嘛！」。

而如今具俊曄再7天就完全結束隔離生活，小S也吐露知道姊夫喜歡麻辣鍋，表示：「但형부（姐夫）很喜歡吃麻辣鍋，一開始應該會以麻辣鍋招待吧。」