大陸民政部發布的統計季報數據顯示，大陸2021年登記結婚的新人有763.6萬對，是繼2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對大關後，再次跌破800萬對大關，創36年來新低，為2013年最高峰的56.6％，而廣東、河南兩省去年登記結婚的新人最多，均為59.1萬對。

大陸登記結婚人數創新低，大陸人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，大陸近年來初婚年齡大幅推遲有多個因素，其中之一是高等教育的的普及，使得年輕人獨立生活工作的年齡被拉長了。其次，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，但現實的生活成本壓力逐漸增大、就業和工作壓力也越來越沉重，所以也不敢輕易進入婚姻。

此外，董玉整說，還有婚姻觀念和婚育行為習慣的累積效應；年輕人的主體意識更加提高，對自己婚姻的自主選擇性越來越明顯等因素。現在家庭、父母及親人們對年輕人的婚姻選擇的影響力越來越弱，同時，不少人對婚姻完美狀態的期待較高、對擇偶的標準也越來越嚴格，有的人甚至寧願單身、寧願獨身，也不願意降低標準，不願意將就。

董玉整預估，結婚人數下降對出生人口必然帶來實質性影響，在今後一段時期內，育齡婦女、已婚育齡婦女的數量下降，是不可扭轉的趨勢，這也是影響出生人口數量增加與否的重要客觀原因。另一方面，在結婚人數下降的同時，單身群體正不斷壯大，單身經濟也隨之崛起，對包括房地產、家電等行業都產生巨大影響。

從大陸省份來看，有10個省份結婚人數達到或超過30萬對，分別是河南、廣東、四川、江蘇、山東、安徽、河北、湖北、湖南、雲南，其中，河南、廣東和四川均超過50萬對，廣東和河南均為59.1萬對，並列第一。