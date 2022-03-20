平價手搖飲龍頭50嵐又要漲價了。繼北區分店3月1日起全面漲價5元後，50嵐中區包括桃園、新竹、台中等12縣巿的分店21日起也將調漲價格，所有品項都會漲價，絕大多數產品都是漲5元，消息曝光引發網友哀嚎，直呼趁這個機會把手搖杯戒掉算了。

中區50嵐調漲公告。（圖／翻攝自彰化人大小事臉書）

50嵐今天在中區門巿公告，包括桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門的門市，3月21日起，將調整飲品價格，據了解，所有品項都會漲，而絕大多數的品項都是漲5塊錢。

消息曝光後在網路上引起討論，紛紛表示，「現在變六十嵐了嗎？」、「前幾個禮拜還在笑北部而已欸，算是現世報嗎」、「以前想喝還要排隊，現在真的都飲料現做，馬上好唷」。

許多人對於物價不斷飆漲感到無力且無奈，只好苦中作樂說「茶飲價格漲越高，國人身體越健康」、「真的要戒飲料了」、「早就戒了，記得當年50嵐紅茶才15元」、「喝白開水習慣久了，味覺就會昇華」。不過也是有人覺得，50嵐即使漲價了還是比很多飲料店便宜，「50嵐跟現在一堆飲料店比起來算超便宜了」、「店家苦撐，很佛心到現在才調」、「趕緊喝一杯壓壓驚」。