台南巿長黃偉哲20日跨區到高雄輔選菊系議員參選人湯詠瑜，面對初選競爭激烈，他呼籲大家要有民主風度。不過立委邱志偉仍酸當地立委趙天麟「不知跑到哪裡去」，並說做為黨部主委，不管哪區參選人，都應該要來關心。

參選前金、新興、苓雅議員的湯詠瑜是民進黨創黨黨員，也是前高雄巿副巿長湯金全的女兒，擁有台美雙律師。上午由黃偉哲陪同車掃街，並選在美麗島雜誌社舊址前拜票，菊系立委劉世芳、許智傑與邱志偉都來站台。

由於前新苓也是立委趙天麟選區，邱志偉話鋒一轉，即酸沒看到這個選區立委，也不曉得跑到哪裡去，做為黨部主委，不管哪一區的參選人都要來關心，都沒來過真的很奇怪，前一天在美濃「路過」別的參選人也是有點沒風度。

黃偉哲表示他是前金國中畢業，因此特別來推薦這個選區的議員，被問到高雄的黨內初選激烈，他回應初選當然是平和會比較好，但其實初選大家都有簽公約，不能攻擊同黨參選人，就黨的立場，公正執法當然也會比較好。

但他不諱言，對新人而言，不能否認在南台灣尤其是綠營優勢選區的台南、高雄，競爭空前激烈，但還是呼籲大家要有民主風度，同黨同志能維持民主風度，將來出線後，才能維持黨的團結，黨內團結就有整體戰力，這很重要。

湯詠瑜說，黨部主委有決定議員提名席次建議權、有黨員名冊、有黨工調度等3大資源，這都是民主前輩犧牲換來的。但黨部主委在這次選舉中，這些資源並沒有如他所講的公平使用在所有參選新人身上，至少她個人感受是如此。

湯詠瑜表示，身為一個1999年就入黨的小黨員，衷心期盼黨部主委能一起捍衛民進黨的自由、民主價值，以一個公正、公平、中立的立場處理選務黨務，對於初選到底有沒有公平，結果可不可以信賴，這是非常關鍵的因素。

湧言會參選前新苓的鄧巧佩打出夫人牌，下午將由「國會美女人妻」趙天麟的夫人丁丁，帶領年輕助理正妹助選團及選區內多位里長夫人，陪同她到市場拜票，對於連日來遭其他立委「圍剿」，趙陣營預計也會正式回應。