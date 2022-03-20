3名知情人士今天透露，美國已非正式向土耳其提出一項大膽想法，建議 土國將其擁有的俄羅斯製S-400飛彈防禦系統送往烏克蘭，以協助烏國抵抗俄軍。

上述消息人士告訴路透社記者，過去1個月來美國官員持續與土國官員討論上述提案，但未曾談到細節也未正式提出要求。消息人士表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）本月稍早訪問土耳其時，也一度提出此案。

美國拜登政府一直在要求使用S-300與S-400等俄製裝備和系統的盟邦，考慮將這些武器轉交烏克蘭，以協助烏國抵抗俄國2月24日展開的入侵行動。

分析家認為，上述想法勢必會遭到土耳其拒絕。雪蔓和土耳其官員就美國與盟邦要怎麼做才能更支持烏克蘭、以及如何增進雙邊關係等議題進行更廣泛的討論時，談及上述想法。

土國當局尚未對此提案表示意見。

土國消息人士及分析家說，土國實施此類建議的希望渺茫，問題包含在烏克蘭安裝操作S-400的技術障礙，以及安卡拉當局之後可能面臨莫斯科反彈的政治疑慮。

首批俄製S-400於2019年7月交貨給土耳其以來，華府屢次要求土國放棄採用這款俄製地對空飛彈，美國甚至為此制裁土耳其國防業，並將土國移出 F-35戰機計畫。

土耳其表示，被迫選擇S-400是因為盟友提供的武器不夠滿意。

美國與土耳其消息人士表示，美國官員熱切希望把握這次機會拉攏土耳其，最近數週更加速尋找「別出心裁」的方式以改善兩國關係，但仍未有真正受到歡迎的提案。