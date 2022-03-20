苗栗縣台61線西濱快速道路區間測速2月16日恢復執法，迄3月16日滿1個月，苗栗縣警察局統計交通事故下降2成，期間也無死亡事故，警方也估計減少因事故傷亡所衍生社會成本240萬元。

警察局表示，2月16日轄內台61線西濱快速公路區間測速恢復執法至3月16日期間已屆滿月，期間統計取締超速違規案件計1497件。而恢復執法後測得違規超速最高時速達186公里，將處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

另，統計111年2月16日至3月16日，轄內台61線交通事故發生7件，與去年同期相較發生交通事故9件降低2件，依據研究推估，減少社會成本付出達240萬元，顯見藉由區間測速科技執法速度管理，有效防制交通事故發生。

警察局局長陳武康表示，區間測速執法設備目的在於維護交通安全，而不是以處罰為目的，呼籲駕駛人能夠遵守行車速限、減速慢行，可避免違規遭罰、兼顧良好用路觀念保平安。