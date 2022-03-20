現年86歲的法國男演員亞蘭德倫（Alain Delon），過去曾以帥氣外表、高䠷身材，與一雙超會放電的藍眼風靡全歐洲，是6、70年代最受歡迎的法國男明星，因此也被封為「法國第一美男」。但近幾年經歷妻子與好友相繼病逝，自己也2次中風，讓他在受訪時透露將來希望能夠安樂死，引發熱烈討論。

亞蘭德倫近期接受法國雜誌《觀點》的採訪，透露希望自己能在特定的時間，以安樂死的方式結束生命，並要求兒子安東尼德倫（Anthony Delon）及其他子女陪在身邊並「協助」他完成，而安東尼德倫日前接受電視台採訪時也透露，父親確實要求自己「幫助他死亡」，但安東尼德倫雖答應會陪在父親身邊，卻拒絕替父親執行這個遺囑，改由父親的妹妹，也就是阿努奇卡德倫（Anouchka Delon）來操作。

據了解，亞蘭德倫過去曾因心臟問題多次住院，並在2012年接受手術，沒想到隔年還是因心律不整住院治療，2014年他又因背部劇烈疼痛緊急做了手術，接著又在2019年發生2次中風， 使他行動不便只能長期待在醫院的床上，而目前主要都在瑞士的醫院休養。

這段時間亞蘭德倫又面臨好友與妻子娜塔莉德龍（Nathalie Delon）於2021年1月罹患胰腺癌病逝，讓他對於生命有了其他體悟及感慨，先前受訪時便曾提到「變老真的是很痛苦的一件事」，因為除了會逐漸失去好看的外貌及視力外，就連想要站起來也很辛苦且疼痛，因此希望自己能有權利選擇平靜且不經歷生命維持器等治療方式離開人世，並強調「安樂死是最合乎邏輯且自然的事情」。事實上他的妻子娜塔莉德龍在世時也曾打算安樂死，但最後仍在醫院裡病逝。