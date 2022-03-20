結合5G前瞻數位科技展覽的「台灣意象展」20日於高雄國立科學工藝博物館盛大開幕，首展以「帝國眼中的台灣風物」為主題，藉由數位科技形式，讓大家認識台灣歷史的風土民情，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁也特地前往科工館共襄盛舉。

「台灣意象展」屬於一系列性展覽，此次在國立科工館的首展以「帝國眼中的台灣風物」為主題，闡述歷史上不同帝國凝視台灣島的不同角度，以及台灣人在不同帝國治理下所凝聚出的自我認識與共同意識，該展覽將連展2個月至5月20日止。

「帝國眼中的台灣風物」分成3個展區，包含「圖像台灣」、「風景台灣」「物產台灣」等，藉由不同帝國治理台灣時期的圖像及文字，展現各異其趣的萬種風情，映照不同帝國在其治理意向下的視野，並透過各種議題反映出島內人民對於帝國治理的回應與調適。

在數位展示上，「台灣意象展」結合多種數位前瞻性技術，包含5G低延遲互動、8K高解析影像、高盡質透明螢幕與機械藝術互動及目前全國最大的4K畫質沉浸式劇場等，希望透過數位新媒體與互動的演繹手法，讓大小朋友可以簡明易懂領略台灣在各地國治理下的歷史痕跡及風貌。

陳其邁表示，台灣意象展以傳統的圖像、物產結合現代最新的科技呈現台灣的歷史，讓民眾可以用更生動、活潑的方式認識台灣過去的文化及歷史，感謝行政院及故宮博物院與科技公司合作在科工館展出台灣意象展，這將會帶動國內文化、教育等各方面發展。

蘇貞昌指出，台灣意象展運用現代AR、VR等科技讓大家彷彿重回台灣的歷史時空，再也不像以往只能藉由冷冰冰的圖畫、數據、文字照本宣科觀看，而是直接讓民眾身歷其境了解台灣歷史文化，是讓人相當敬佩的展覽方式，所以自己也專程前來一睹為快。