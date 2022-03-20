嘉義秀林國小校長確診前跑攤 1379人PCR結果出爐 12:462022/03/20 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣政府在民雄鄉設採檢站擴大篩檢。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣秀林國小校長參加喜宴確診染疫，又跑攤民雄鄉公所活動，嘉義縣長翁章梁也採檢PCR陰性，全縣19日緊急大規模採檢共1379人，縣府衛生局長趙紋華今天表示，1379人全部陰性，今天持續採檢中。 嘉縣確診小學校長違規跑攤 縣長翁章梁說重話了 國小校長染疫1379人急快篩 縣長翁章梁也被掃到 曝345人篩檢結果 #新冠肺炎 #台灣 #國小校長 #翁章梁 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙傳播鏈延燒 台南社區風險高 04:102022/03/14 生活新聞 94例Omicron本周境外移入 一半來自東南亞這兩國 14:572022/03/11 生活 境外移入87例韓國增幅最大 陳時中：落地採檢納韓國 14:152022/03/16 生活 確診者到台中寵物店 3接觸者採檢陰性 04:102022/03/19 地方新聞 確診率冠全球 韓擬列落地採檢國 04:102022/03/17 生活新聞 藉同鄉感情 放貸坑數百印尼移工 04:102022/03/13 社會新聞 嘉縣2確診曾赴飯店喝喜酒 足跡曝光南華大學入列 19:342022/03/19 生活 楠梓迎新 籌辦雙語國小 04:102022/03/18 地方新聞 校長染疫 翁章梁曾同場檢測陰性 04:102022/03/20 生活新聞 倒數15小時見大S！具俊曄隔離10天「首現身」 09:332022/03/19 娛樂 2年未開放 嘉義縣市納骨塔今年開放入塔祭祀 18:512022/03/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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