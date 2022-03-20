嘉義縣秀林國小校長參加喜宴確診染疫，又跑攤民雄鄉公所活動，嘉義縣長翁章梁也採檢PCR陰性，全縣19日緊急大規模採檢共1379人，縣府衛生局長趙紋華今天表示，1379人全部陰性，今天持續採檢中。

嘉縣確診小學校長違規跑攤 縣長翁章梁說重話了
國小校長染疫1379人急快篩 縣長翁章梁也被掃到 曝345人篩檢結果
#新冠肺炎 #台灣 #國小校長 #翁章梁 #確診