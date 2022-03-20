馬唯中赴紐約大都會藝術博物館擔任副策展人 馬英九：樂觀其成

紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met）日前宣布，任命前總統馬英九的千金馬唯中為現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人，將於2022年4月到任。馬英九今天南下到台中市外埔區，參加台灣道教總廟無極三清總道院中原盃第25屆全國書法比賽時，他強調「我覺得不論對她也好、對博物館也好，是個很正面的發展，充分有機會利用她的所學，樂觀其成。」

前總統馬英九的千金馬唯中，根據媒體報導將擔任紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人，馬維中在當代亞洲藝術領域深厚的策展經歷和水墨方面跨國界專業知識，將幫助拓展藏品系列推動跨部門合作，並促進古典和當代藝術之間的新連結。

前總統馬英九今天南下到台中市外埔區，參加台灣道教總廟無極三清總道院中原盃第25屆全國書法比賽。

馬英九受訪時指出，唯中她在香港博物館已做8年，紐約大都會藝術博物館請她擔任現當代藝術部亞洲藝術副策展人，我覺得不論對她也好、對博物館也好，是個很正面的發展，充分有機會利用她的所學，樂觀其成。