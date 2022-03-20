情侶間AA制是這樣算？一名女網友在臉書抱怨男友數學不好，日前託男友買衛生紙650元，但因原PO先前買了貓咪飼料600元說好要平分，因此就只還男友350元，但男友自己算完後卻說要給他950元才對，讓原PO傻眼，就連網友也看不下去，直呼「根本想佔便宜」。

這名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，她與男友交往是AA制，指出這個月拜託男友買一箱衛生紙650元，而她先買了600元貓飼料，說好飼料錢要平分，所以原PO就用650元扣掉300元，總共給男友350元，結果男友一直說是650+600再減掉300，原PO要給他950元才對，讓原PO聽了超傻眼，「數學老師到底是誰啦⋯⋯天啊！」

文一PO上網後，網友們都認為原PO沒算錯，「650＋300（原PO該付的）－600（原PO已付的）＝350，所以她再給男友350元沒錯啊！」，紛紛留言：「就是想A你而已啊」、「他目前從口袋掏出的錢，不是就只有650衛生紙嗎？那給他950他不是還倒賺？」

還有人指出，男友這麼小氣，還是早點分手比較好，「這不是數學問題，這問題比數學問題嚴重多了」、「連幾百都算不清楚，怎麼一起組家庭，真的沒騙你，要認真考慮」、「這麼小氣的男人，分一分吧，讓他自己慢慢算」。