竹聯幫愛堂陳姓成員，因觸犯懲治盜匪條例遭通緝，潛逃大陸多年，去年年初，在上海結識黎姓台商，謊稱與「超級圓頂娛樂公司」周姓高階主管熟識，能牽線在大陸舉辦演唱會，遂偽造合約騙取175萬人民幣，約合台幣750萬的訂金，黎事後驚覺遭詐，陳收錢後直接消失不見，因而跨海提告，警方共逮捕5人，檢方今年2月依詐欺等罪提起公訴。

64歲黎姓男子，在大陸經營燈光、舞台與商演活動，為了爭取蔡依林在海口等地的演唱會主辦權，透過從事掮客工作的陳男聯繫，卻沒想到，陳男引薦的周男，只是一個人頭，簽訂合約後，看到合約上公司地址，與位在內湖的超級圓頂娛樂公司的地址很相近，誤以為真的取得主辦權，匯出750萬台幣後，陳男消失不見。

警方逮捕陳姓男子等人以蔡依林在大陸舉辦演唱會為幌子進行詐騙。（李文正翻攝）

圖示。（警方提供）

警方去年年初，接獲黎男報案後，與大陸當局調取相關資料，經過數月，陳男因疫情關係入境台灣遭逮，現已入監服刑，但仍遙控周男等2人，資助他在牢中生活費，警方根據面會的資料，鎖定周姓、2名黃姓、葉姓等人的身分。

警方表示，陳男利用疫情期間編造謊言，讓被害黎男無法回台確認真假，並以「超級圓頂娛樂公司」高知名度，從內湖寄出假合約，利用被害人無法即時發現進行詐騙，檢警經過1年偵查，上月將陳男等5人，依組織犯罪、詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法提起公訴。