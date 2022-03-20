新竹市政府響應3月20日世界口腔健康日，特別與牙醫師公會合作，於3月21日起至4月11日辦理「2022兒童口腔健康周─孕婦嬰幼兒親善愛心院所」活動，竹市凡孕婦及15歲以下兒童於活動期間持健保卡至全市30家指定牙醫醫療院所看牙，可享免掛號費，僅須負擔部分健保費用。

市長林智堅表示，新竹市是兒童城市，生育率名列前茅，每年有3000多位新生兒誕生，0至15歲兒童數佔總人口數17.68％，佔比全國第1，自他上任後積極成立兒童醫院，強化母嬰醫療服務整合、提升兒童友善環境、推動兒童福利，讓孩子在這座城市裡幸福生活、快樂學習、健康長大。

衛生局長吳欣席指出，依據衛生福利部2019至2020年「我國6-18歲兒童及青少年口腔健康調查」報告顯示，竹市6至12歲乳齒齲齒經驗盛行率47.2％，高於全國46.2％。

還好，6至18歲恆齒齲齒經驗盛行率56.2％，低於全國的59.6％；竹市12歲恆齒齲齒經驗指數為1.45顆，也低於我國12歲學童齲齒經驗指數的2.01顆。

市府指出，衛生局與牙醫師公會攜手合作幼兒園校園巡迴口腔健檢及塗氟服務，今年邁入16年，今年2月起至5月另號召42位牙醫師至全市公私幼兒園進行服務，預估服務萬名學童，希望能有效降低學童齲齒發生率，達到預防勝於治療目的，共同守護竹市學童口腔健康。

新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文則表示，世界口腔日配合兒童節，公會每年招募牙醫親善愛心院所，加強孕婦及兒童口腔保健，幼兒應從長牙階段就要養成定期看牙習慣，口腔保健應從小做起。

婦女懷胎期口腔環境及體內荷爾蒙改變，稍不注意也會發生蛀牙或牙周炎，間接影響胎兒健康，健保署除每半年給付1次口腔照護之外，每間隔3個月可再多1次洗牙服務，守護媽媽口腔健康。

衛生局提醒，竹市相關福利措施包括有懷孕婦女每3個月免費洗牙；未滿6歲兒童每半年補助牙齒塗氟1次；未滿12歲低收入戶或身心障礙者則每3個月補助1次；年滿6歲、未滿9歲學童可洽詢牙科醫療院所，由專業牙醫師提供恆牙第1大臼齒免費窩溝封填防齲服務；國小1年級至6年級，每周1次在校園使用含氟漱口水；年滿13歲兒童每半年免費洗牙。