在劇場頗為活躍的演員洪健藏，各大製作幾乎都可看到他參與演出的身影，然而，這次他不演別人的故事，而是要首度挑戰編創獨角戲《THE浮浪貢OF龍興46》，演的是他自己，並表達他對已逝父親的想念。

「我的爸爸以前是黑手，後來做到開工廠當老闆，不過在面臨產業轉型時，爸爸沒能順利轉換，才弄到需要跑路。」洪健藏表示，要對大家說出這些家裡的私事，其實不太容易，他必須先突破自己的心魔，整部作品醞釀了3年之久。

洪健藏出生於1985年，畢業於台大戲劇系，他表示，家道中落大概是國中時期的事情，爸爸跑路則發生在大學畢業，他高中階段就曾經因為口袋沒錢而挨餓，又不好一直告訴別人。為此，他上了大學之後拚命打工、接家教，希望能改善環境。

洪健藏表示，他曾經對爸爸非常怨懟，但後來卻也理解爸爸並不是有意的，在醞釀這部作品時，原本想和爸爸多聊一點，才剛有這想法，爸爸卻因為積勞成疾而離世，讓洪健藏心有遺憾。

洪健藏表示，再也無法和爸爸聊天了，於是他開始尋找和爸爸相關的事情，手邊爸爸留下來的名牌襯衫、手錶，成為他表演時的道具和物件，「我這才發現，原來爸爸有我好多不了解的地方，他其實一直都想要再翻轉人生，甚至後來還曾做資源回收。」

然而，洪健藏也發現爸爸的祕密，那就是國標舞，洪健藏說，他小時候常常跟愛跳國標舞的父母親一起泡在舞廳裡，「但我沒想過，原來爸爸在經濟壓力這麼大的時候，仍然不忘記跳舞，聽他的朋友說他還有去教課，那一定是他很喜歡的事情。」

洪健藏說，自己會走戲劇表演的路，一定和愛美、愛表演的爸爸有關聯，「雖然我的成長過程曾經比別人辛苦一點，但是我感謝這段經歷，讓我表演時有更多養分。」回憶父親在病榻前彌留之際，洪健藏表示，「那時我對爸爸說，謝謝你，願意讓我讀戲劇系，讓我成為這樣的我。」演出將於4月15日17日於華山烏梅劇院登場。