台北市文山區再興社區昨驚傳陽台外牆坍塌，大量磁磚變形崩落，散落在一樓路面，警消到場緊急拉起封鎖線管制交通，並疏散社區70多名住戶；文山區興家里長劉宗勳今早也到現場關心住戶，他說，今天上午開放居民回家拿個人物品，受影響居民目前都居住在親友家。

位於文山興隆路三段的再興社區入口處50公尺一棟大樓，昨天下午約1點40分發生外牆崩裂塌陷，磁磚、水泥等外層建物砸落至1樓地面，巨大聲響驚動社區住戶及附近居民，還有3輛停滯路邊汽車遭波及。

劉宗勳表示，昨天外牆拆除後，周邊就已開放通行，但發生意外的建築仍要由土木技師進行鑑定，查看有無受損，目前共有7戶直接受影響，要等土木技師查明、做出報告後才能確定是否可返家。

劉宗勳坦言，土木技師鑑定今天還不會有結果，北市府願意安排居住、民眾也可到旅館暫住，但目前這7戶全部都是依靠親屬朋友，居住都無安全；劉宗勳說，今天上午8點30分至10點30分已開放，讓住戶返家拿取重要物品，未來居戶若有需要也可向里長聯繫，在里長陪同下進到房屋。

另外，緊急疏散的民眾中，包括關愛之家的孩童，關愛之家創辦人楊婕妤說，外牆崩塌的是關愛之家隔壁棟的頂樓，不是關愛之家；孩童平常都居住在小家，昨天只是剛好到該棟公寓舉行活動，因此孩童目前居住並無問題。至於坍塌的後續處理，由於頂樓產權由住戶共同持分，住戶將依據結構技師鑑定報告結果，再共同分擔維修或是拆除等相關處理的責任。