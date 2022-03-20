國民黨副秘書長、台北市議員羅智強下一步到底是不是要選桃園，各界都在關注。羅智強近日除了在臉書分享「1000公里傾聽桃園」的過程外，今（20）日也分享家庭之間的趣事，透露大女兒向同學形容自己時，說他像古代的忠臣一樣「剛正不阿」，他本感到相當窩心，結果妻子冷不防補了一句，讓他當場傻眼。

羅智強表示，他的大女兒昨日幫他護膚時，提到她的同學有時會好奇詢問「你爸爸是一個什麼樣的人？」讓羅智強好奇詢問「那妳怎麼回答？」結果女兒透露自己都說「你有看過小說描寫古代的忠臣嗎？我爸爸就是那個樣子…剛正不阿！」

聽完女兒的讚美，羅智強本感到很窩心，結果老婆在旁冷不防的補了一句「是啊！只是忠臣通常不是被斬首，就是被凌遲……」

粉絲看完後也紛紛留言說「強嫂好直白，不過最重要的還是不愧於心！」「女兒年紀小，卻很有智慧，她形容的真貼切；你老婆大人說的話，就是我們心裡想說的」、「剛正不阿是對強哥很適合的用詞啊！」「老婆的話才是說到點上了」、「老婆大人講話一針見血」。