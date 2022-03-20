大甲鎮瀾宮結合媽祖文化活動舉辦「2022大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」，20日清晨熱鬧開跑！（鎮瀾宮提宮）

大甲鎮瀾宮結合媽祖文化活動舉辦「2022大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」，20日清晨熱鬧開跑！（鎮瀾宮提宮）

大甲鎮瀾宮結合媽祖文化活動舉辦「2022大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」，20日清晨熱鬧開跑！媽祖前導車引領跑友自鎮瀾宮起跑。鎮瀾宮董事長顏清標說，，大甲媽於每年農曆3月進行遶境活動，大甲媽Bobi Run為出巡前的暖身活動；今年邁入第11週年，透過路跑帶大家認識媽祖文化。

運動局長李昱叡說，感謝大甲鎮瀾宮歷年大力推動街舞、路跑等運動，促進市民身體健康，也為各位參賽者加油打氣，期許一起跑出活力健康，同時祈求國泰民安。

「2022大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」，活動路線行經特色媽祖鑾轎造型橋，以及卓也小屋、貞節牌坊等當地特色景點，活動同時結合宗教、信仰、文化、健康、親子、休閒、娛樂，富有教育意義。

今日活動配合採取相關防疫措施，活動現場規劃指定出入口進出，路跑出發前和回程集結全程佩戴口罩，在出發後視保持適當人員安全距離後才能卸下口罩，補給站使用個人杯盛裝並提供酒精噴霧。