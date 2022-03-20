中美元首18日舉行視訊通話，提及台海問題，文化大學教授郭正亮分析，這是拜登上次跟習近平講的，只是重申原則，他（拜登）也落實了。在帛琉的海洋大會，建議台灣要低調；還有山東號航母經過金門外海，國防部低調成那個樣子，「事實上已經兌現了！」

據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平表示，美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，「這是十分危險」的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，希望美方予以足夠重視。報導稱拜登願重申，美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

文化大學教授郭正亮19日在《寰宇全視界》認為，這是拜登上次跟習近平講的，只是重申原則，他（拜登）也落實了。在帛琉的海洋大會，建議台灣要低調；還有山東號航母經過金門外海，國防部低調成那個樣子，「事實上已經兌現了！」

我國友邦帛琉於4月中旬主辦「我們的海洋大會」，環保署長張子敬將率團出席並致詞，不過身為協辦方的美國卻傳出「建議」我國避免在會場內以及官方名冊中使用我正式國名及國旗等具主權象徵符號，更應避免提及「總統特使」名銜。

另外，根據《路透》報導，中國大陸航艦「山東號」在18日早上通過台灣海峽，美國「芮爾夫強生號」驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114）全程尾隨監控。國防部發言人史順文當天表示，針對中共機、艦在我台海周邊海空域動態，國軍聯合情監偵系統，都有全程的掌握，確保國家安全。