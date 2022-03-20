國民黨立委鄭麗文怒嗆衛福部長陳時中，「疫情死了800多人，竟還要開放福食。」臉書遭大批網友灌爆。台北市長柯文哲妻子陳佩琪20日表示，若當年東洋買BNT疫苗沒有破局，社區疫情大爆發，陸續死亡800多人，這些人若可早點有疫苗打，結果可能會不同，若是用東洋證件備不齊這理由，她覺得就像停電是鳥、猴子、松鼠和蛇的責任一樣，讓人聽不下去。

陳佩琪今在臉書指出，大家還記得東洋要買BNT嗎？這是2020年的事了，隔年5月中社區大爆發， 陸續死亡800多人，這些人若是早點有疫苗打，結果是否會不同？相信不是全然， 但至少有部分是可避免的。

她表示，東洋買賣最後破局了，但為何破局，是太貴、或印有「復必泰」字眼、有人介入要利益，還是有人想買他們心目中屬意的疫苗，還是只是公司炒股用，還是像後來指揮中心出來說的「申請文件沒備齊」，反正不知道， 最終就是破局了。

陳佩琪強調，印象中陳時中曾在訪問節目中說「買BNT破局，我不後悔」，陳時中會這麼說，也間接證實了東洋要買BNT確有其事。東洋談的價錢和後來慈善團體捐贈的差不多，假設當初嫌太貴好了，很懷疑後來民間機構都有錢買了，難道政府沒錢買，8800億防疫基金要是不夠用，跟民間募款不就好了。

她說，結果後來慈善團體買的BNT價格和東洋當初談得是差不多，來貨也出現復必泰代理商字眼，若是用東洋證件備不齊這理由，個人覺得就像停電是鳥、猴子、松鼠和蛇的責任一樣，讓人聽不下去 ，美國都打多少了，連他們總統也都公開打了，我們還要什麼BNT合格輸入證件和申請文件，若真有需要官式文件，電子郵件寄一寄不就好了。

陳佩琪認為，每個家屬對親人都是懷抱希望的，指揮官說BNT破局不後悔，立委質詢800多條人命，沒檢討只見立委臉書被灌爆，所以這些人死都是應該的？不知這些亡者的家屬聽了有何感想。