一名人妻在臉書抱怨，婆婆認為她與老公年紀太小，不適合做父母，而婆婆這次聽聞她懷二胎，執意要她去墮胎，但她覺得小孩能生就生，如果養不起就出養即可。貼文曝光後，旋即引起網友熱議。

人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱前年懷孕7個月告訴婆婆時，婆婆認為夫妻兩人年紀太小不適合當父母，曾痛罵一番，告誡不許再懷二胎，希望至少等老大10歲後再生二胎較好。

人妻表示，她沒工作在家帶小孩，家中經濟靠老公撐起，而她二度懷孕捨不得墮胎，只覺得能生就生，如果養不起就出養，或是尋找其他救濟管道；這次懷孕5個月時就告訴婆婆，一樣被罵得狗血淋頭，婆婆還要她趕緊去墮胎，不要再拖延，讓她覺得難以接受，直呼自己從未看過如此狼心狗肺的人。

文章曝光後，不少網友看傻眼，紛紛留言表示，生小孩是一輩子的責任，既然無法給小孩好的生活品質，還不如不要生子，還有網友說，「妳是在這邊發文，第一個讓我想用髒話罵的人」、「感覺小孩只是妳享受性愛過程中的非必要性附加價值，說真的，妳真的沒資格當媽媽，妳婆婆是對的」、「我覺得肚子裡的小孩真倒楣..投錯胎了，遇到這樣的父母..什麼叫出養？我認為欠罵的不是你婆婆，是你！」