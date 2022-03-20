楊小黎、吳政迪拍戲全身貼滿暖暖包。（客家電視台提供）

楊小黎喝著媽媽精心準備的補湯。（陳俊吉攝）

楊小黎首次挑大梁，在客家電視連續劇《船到橋頭不會直》飾演女主角，外景主持經驗讓她身經百戰什麼都不怕，唯獨最怕冷。沒想到這次適逢冬天拍戲，又在地勢高的桃園龍潭，加上不時遇上10度以下寒流，只好每天穿6件發熱衣、2件發熱褲，全身貼滿8個暖暖包抗寒，她透露光是拍戲期間購買的發熱衣褲金額就高達上萬元，暖暖包也用掉兩大箱！

楊小黎表示，她除了照顧好自己也十分關心男主角吳政迪，不僅送他發熱衣還外加保健食品，笑說因兩人有太多對手戲，擔心萬一不小心感冒會傳染給自己，所以每天都耳提面命提醒：「不准給我感冒喔！」印象最深的一次，是在山上與吳政迪拍談情說愛戲，兩人坐在泥濘地上、體感7度外加寒風刺骨，鼻子凍到快掉下來，工作人員見狀連忙拿手邊的吹風機充當暖風機幫忙回溫。她笑說因為天氣太冷，導致吹風機吹了許久還是涼風，完全沒有功效可言，冷到差點失溫。

除了發熱衣褲、暖暖包等禦寒法寶外，還有媽媽的愛心補氣湯，擔心每天早出晚歸、台北桃園兩地跑的楊小黎身體會受不了，寒流期間每天四點起床幫她煮補氣湯，再用保溫壺裝去拍攝現場，讓她隨時都有熱騰騰的鮮湯可以喝。而楊小黎每天深夜收工回家後為了把身體寒氣逼出，強忍睡意塞進溫度高達70度的電毯讓自己出汗，她笑說意外收穫就是拍完戲瘦了3公斤！

《船到橋頭不會直》描述一位從小自認魯蛇的女主角家家（楊小黎飾演），遭閨蜜背叛逃回家鄉，積極展開還債計畫，也因此開啟一場荒誕、有趣，勵志感人的還債大作戰。本劇由林宏杰執導，楊小黎、吳政迪、謝其文、莫愛芳、王自強、廖曉彤、安乙蕎、汪禹丞、陳詩媛、陳詩雅主演，4／11晚間10點首播。