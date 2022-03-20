太景*-KY(4157)去年虧轉盈、抗流感病毒新藥TG-1000有機會在第2季解盲，多頭士氣如虹，上週五個交易日累計漲幅達15.09%。

太景TG-1000二期臨床目前正在數據整理，有機會在第2季解盲，待解盲結果出爐後，會考慮啟動授權、授權夥伴啟動三期試驗，或是拓展海外市場等事宜。

太景*-KY 2021年營收12億9452萬元，累計營業毛利12億8180萬元，稅後淨利7億7561萬元，每股稅後盈餘1.08元。相較前年同期每股淨損0.56元，正式轉虧為盈。

在全新強效廣效型抗生素研發計畫方面，研發團隊今年將展開申請臨床試驗許可(IND)前的GLP試驗。太景將化合物送往美國進行臨床菌株藥物活性測試的結果十分理想；研發人員從綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌(AB菌)、金黃色葡萄球菌、糞腸球菌屬等各類細菌中挑選出具多重抗藥性、培南類抗藥性的上千株菌株，試驗結果顯示，全新抗生素對革蘭氏陽性菌及陰性菌皆有抑制效果，尤其對具抗藥性的AB菌效果特別顯著，極具成為新一代對抗細菌抗藥性危機生力軍之潛力。