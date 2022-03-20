行政院長蘇貞昌20日出席汰換老舊消防車輛3年中程計畫交車典禮，他說，蔡英文總統非常重視消防，從增加人力、提高待遇與增加各種機具設備就可以看得出來。蘇貞昌同時也希望人民生活安全，請各縣市政府好好努力。

蘇貞昌、內政部長徐國勇與高雄市長陳其邁等人出席消防車交車典禮，蘇貞昌致詞時說，消防很重要，救苦救災，全國一年出勤超過110萬次，非常辛苦。

蘇貞昌指出，蔡英文非常重視消防，蔡英文上任以來，增加人力、提高待遇，增加各種機具設備，修改法令。他自己上任以來，已經增加1943人力，要達到蔡英文交代的5年3000人。

蘇貞昌說，要讓台灣安全，主權國家的定位之外，各方面的安全也要兼顧，對於人民每天生活上的安全，請就這一方面，各縣市好好加油，有無重視、配合都要列為如同疫情般的考量，讓消防更到位。

陳其邁感謝中央的配合，他說，在三年內中央補助3.2億元，改善消防設備與車輛。高市府在去年與前年編列了1.3億元，在110年度的預算也編列了1億元，對於整體消防車的改善，與未來老舊車輛的汰換速度，會比以往進步。

今年消防局整體預算編列了6.4億元，成長28％，是歷年來進步最多的一年，感謝議會的支持。

消防局表示，感謝行政院及內政部大力支持，編列特別統籌分配款，補助經費3.2億餘元，汰換雲梯車9輛及化學消防車6輛，共15輛消防車輛，協助高市改善老舊消防車輛問題。市府也寬列1億3780萬，汰換10輛消防車輛。