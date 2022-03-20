第12屆台北醫學大學校友總會理事長，今由義大醫院院長杜元坤（左）交棒給異象醫藥公關總經理李靜蘭。（北醫校友總會提供）

義大醫院院長杜元坤今卸任台北醫學大學校友總會理事長一職，由畢業於保健營養系，從事醫藥公關19年的資深公關李靜蘭接任，她期盼以「三心二意」凝聚北醫校友，持續傳承北醫精神，為社會公益做出奉獻。

李靜蘭是台北醫學大學保健營養系第8屆校友，曾任保健營養系系友會長，同時也是現任醫療財團法人南迴基金會董事長、異象醫藥公關總經理，為首位非醫學系出身的北醫校友總會理事長。

始於民國75年就讀北醫保健營養系的李靜蘭，畢業後赴紐約哥倫比亞大學攻讀人類營養學碩士，之後從事行銷、產品規劃多年，曾任職於美強生、雀巢等知名外商，後來因體認到傳遞正確醫學知識的重要性，從而投入醫藥公關事業將近20年。

李靜蘭說，自己常打趣與醫師說，看診一天頂多一百人，但透過一場媒體活動傳遞正確醫學知識，可幫助超過一萬人，「醫藥公關這行雖然辛苦，但很有意義」，因此自己願持續奉獻熱誠，以幫助人為中心，遵守醫學倫理，這也是她從業以來最大的成就感。

李靜蘭提出的「三心二意」，包含由前理事長杜元坤帶給大家的「意志力」、「正義感」，以及自己提出的「創業心」、「公益心」、「服務心」共三心，盼能凝聚4萬多名校友，實踐母校校訓「上醫醫國，博愛濟世」，將影響力擴及社會各個角落。

她同時也提出上任後兩大目標，一為鼓勵新創事業版圖的論壇發展，提供校友更多產業知識上的交流。二為公益活動上的凝聚，支持持續從事公益的校友們。她也將捐贈給臺北醫學大學校友總會新台幣100萬元，支持與推動相關工作，期盼達成目標。