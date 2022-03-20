烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）今天表示，美國總統拜登應利用下週參加北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾峰會之便，造訪烏克蘭。

波洛申科今天身穿軍事背心，在基輔對美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我的好友、烏克蘭的好友、全世界的領袖拜登，現在為何不展現領導力，為何不在下週來到這裡，作為團結的象徵？」

波洛申科還說：「那將是展現全世界和我們齊心抗俄的絕佳作法。」

白宮表示，拜登將在3月24日前往布魯塞爾出席北約峰會，也將參加歐盟理事會（European Council）會議。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）15日表示，拜登將在北約峰會期間「討論正在進行的嚇阻和防衛努力」，並將重申美國對北約盟邦的承諾。

波洛申科也說俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是個「狂熱的瘋子」，還說烏克蘭擁有子彈也打不穿的團結。

波洛申科呼籲加強對俄羅斯制裁，「我們必須採取更多行動來增加制裁，增加對烏克蘭的武器補給，讓蒲亭（滾回）去俄羅斯」。

他說：「我們不只是在捍衛烏克蘭土地，我們也是在為歐洲安全、自由、民主以及全球安全而奮戰。我們也為了你們，為了美國。」

「我的請求是，請幫我們拯救世界，幫我們拯救歐洲，幫我們拯救你們。」