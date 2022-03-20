鈺創(5351)去年獲利上演大驚奇，每股大賺3.91元，終結連續6年的虧損，董事會也決議擬配發每股擬配發現金股利0.8元、股票股利0.5元，更是7年來首度發放股利，展望今年，鈺創持續看好利基型DRAM市場，仍具成長力道。

鈺創2021年第四季合併營業收入為20.28億元，季增加13%、年增加118%；單季稅後淨利4.3億元，季增加3.37%、相較2020年同期轉盈；稅後每股盈餘為1.6元。單季毛利率為38.8%，季減少1.1個百分點、年增加23.4個百分點；營業利益率為23.48%、季減少0.72個百分點、相比2020年同期轉正。

鈺創累計2021年度合併營業收入為61.46億元、年增加73%；全年稅後淨利為10.51億元、相較2020年轉正；稅後每股盈餘為3.91 元，終結連續6年的虧損。全年毛利率為34.52%、年增18.6個百分點；營業利益率為18.37%、較2020年同期轉正。

鈺創展望2022年保持審慎樂觀，鈺創之DDRx(DDR1/2/3)記憶體IC產品在通訊及汽車相關領域成長力道持續，上半年在長短料情況緩解後，供需將趨於均衡，審慎因應下半年供應鏈存貨調整，對整體利基型DRAM供需維持正面態勢。

另外，鈺創董事會也決議每股擬配發現金股利0.8元、股票股利0.5元，為7年來首度發放股利。