新北市林口區知名連鎖補美語習班25歲李姓男老師在廁所裝設「掛勾外觀」針孔攝像機，偷拍女性如廁長達1個多月，被害師生疑有上百人，經另名教師發現針孔後犯行才曝光，事後補習班開除男老師，李男的爸爸還出面回嗆，「我兒子沒外流影片」，林口警方表示，全案已依妨害秘密罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，李男當兵退伍後，在2021年9月到新北市林口區知名連鎖補習班擔任美語老師，教課時常叫女學生要多喝水、多去上廁所，11月15日下午，另名補習班張姓男老師在2樓女廁打掃時，發現廁內掉下一個掛鉤，背面竟有SD卡及開關鍵，更在其他間廁所找到同款式針孔攝影機。

張姓男老師查看記憶卡內檔案，發現竟是偷拍如廁影片，立即向補習班呈報並報警，再將針孔黏回去避免打草驚蛇，犯案的李男在課後休息時，看到有補習班多名主管討論擔心東窗事發，於是偷偷地將廁所2個針孔拆除藏放進隨身背包。

當日晚間9時許，警方到補習班調查，李老師時言詞閃爍矢口，在警方循循善誘下，李男坦承犯行，警方在其背包內搜出2個針孔攝影機及SD記憶卡，並在他的住家查扣一台筆記型電腦。警方在2張SD記憶卡內，發現有25名女師生如廁影片，而長達一個多月的偷拍下，粗估有上百人受害，警方訊後將李老師依妨害秘密罪移送新北地檢署偵辦。

據悉，補習班事後緊急將李老師解聘，但李男爸爸衝到補習班說，「我兒子沒外流影片，如果做筆錄時有翻拍，那外流就是妳們的責任」，被害學生及教師們都感到很害怕及憤怒，補習班主管最後因此還龜縮，要她們不要討論及外傳，更是令被害女性感到無助。