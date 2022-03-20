女大生認為豐胸產品劣質，因此氣憤封鎖賣家，卻慘遭恐嚇。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

女大生認為豐胸產品劣質，因此氣憤封鎖賣家，卻慘遭恐嚇。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名19歲女大生，在網路上花費1萬7000元購買豐胸產品，賣家要求回報飲食情形，但女大生認為實體商品劣質，憤而封鎖對方聯絡資訊。半年後，賣家傳簡訊告知，未接受完整療程，使公司名譽受損將提告，所幸女大生友人識破並協助報案，才成功阻止詐騙案件發生。

據了解，該名女大生日前於Instgram上看到詐騙集團的豐胸產品廣告，便依指示填寫相關個資，包括姓名、電話等，並加入LINE好友詢問產品詳細資訊，詐騙集團也立即傳送許多成功案例。女大生收到資訊不疑有他，花費1萬7000元購買一系列產品，卻只收到來路不明，且未標示成分的豐胸茶包、乳液。

詐騙集團為使女大生不起疑，還要求回報飲食情形。不過，女大生認為，產品劣質且成效不佳，決定封鎖賣家、不再聯繫。半年後，女大生突收到賣家發送的簡訊，對方稱因未完整接受療程，造成商譽受損，已向司法機關提起告訴，要求女大生加入LINE好友進行協商，以免遭起訴。

女大生因社會經驗不足，按簡訊指示加入LINE好友，再一次面臨詐騙危機，所幸女大生朋友聽聞後，立即告知是詐騙，並上網搜尋類似案例，才成功阻止詐騙案件發生。

基隆市警察局刑警大隊表示，現在詐騙集團詐騙手法變化莫測，已不再侷限於過往的「猜猜我是誰」、「假網拍」等手法。詐騙集團常利用社群網路張貼廣告，騙取民眾信任後進而行騙，民眾如對身體狀況有任何疑問請洽詢專業醫師，切勿聽信購買網路上來路不明物品，以免成為詐欺集團覬覦的對象。