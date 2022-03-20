澎湖縣長賴峰偉20日出席澎湖化石館暨二呆藝館特展20日聯合開幕剪綵時表示，澎湖出土潘氏鱷魚化石、「澎湖原人」化石及火山夾層貝類化石，都是珍貴世界級化石，他期許透過博物館公共化，發揚澎湖自然史資產。其中的「阿沛」骨骼標本是首次展出。

賴峰偉表示，澎湖化石館在2019年爭取到文化部建築物整修經費，歷經2年時光，於去年完工，因此與國立臺灣博物館合作策畫「大象崛起」特展，展出戰功彪炳大象「阿沛」骨骼標本及介紹古生物知識，並特別呈現哺乳類動物大象的演化。

賴峰偉說，二呆藝館自1990年開館，因去年受到新冠肺炎影響，將「開館30年特展-耕耘」延至今年開幕，展示趙同和有關「田園農耕」的藝術作品，以藝術史的角度，看到趙同和嚮往「勤耕雨讀」的文人生活。「二呆」是已故畫家趙同和的小名。

文化局表示，澎湖化石館「大象崛起」特展，向國立臺灣博物館移展，並由「化石先生股份有限公司」策畫，介紹史前生物演化及滅絕過程。主展區展示的「阿沛」亞洲象骨骼，是臺博館首次對外展出。

二呆藝館「開館30年特展-耕耘」展示趙同和1950年來台後創作的臺灣農村景色，並以彭雪芳修復師完成的二呆〈耕耘機〉為展場核心，讓觀眾能對照修復前後的差異及困難。