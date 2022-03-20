月銷50萬杯、坐穩「貴婦手搖茶」封號的人氣品牌「先喝道」，3月26日在台中同步開設美村店和水湳店2家新門店，當天美村店邀請年代當家美女主播田燕呢擔任一日店長，為大家「搖茶」並與粉絲互動留影，二家門市當天部分商品推出「買一送一」優惠，歡慶開幕。

台灣是珍珠奶茶的發源地，據經濟部統計，台灣一年賣出超過10億杯的休閒茶飲，全台超過2.6萬家手搖飲料店、近10年來手搖飲的成長達3倍！

「先喝道」是台灣英式下午茶龍頭「古典玫瑰園」集團旗下的人氣手搖飲品牌，因沿續集團只選用高等級英國茶與台灣好茶來調製茶飲，而大獲好評，尤其打造出台灣第一個同時結合「英國製茶大師」調配好茶與「玫瑰藝術家」的店裝與包裝設計的頂級手搖飲品牌路線，從視覺到味覺都全面提升，將台灣手搖茶文化與生活美學又推向另一個藝術層次，受到貴婦群顧客熱愛，在市場上有「貴婦手搖茶」的封號。

目前「先喝道」在台北101，台北車站，台北京站，信義誠品，台中遠百，台中三井，台中中友，台南南紡等一線百貨站穩銷售排行榜，於2021年7月開放加盟申請後，每月均有2-3家新展店，月銷杯數破50萬杯。

「先喝道」2022年持續在中部地區深根，3/26開設台中美村店，台中水湳店後，先喝道在台中即擁有10家門市；4月陸續有台中學士店，大甲店，彰化鹿港店，台南東門店，台南民族店，新竹科園店開幕，2022年全台計畫展店達30家，希望能達成全台50家門店的目標！

此外，「先喝道」同時啟動國外授權計畫，加拿大多倫多將會是海外第一個分店。「先喝道」品牌後發先至，勢必造成新一波手搖飲品牌重新洗牌！

年代當家主播田燕呢自學生時期就是古典玫瑰園的粉絲，這次受邀擔任「先喝道」品牌代言並參加台中美村店開幕活動擔任一日店長，她推薦自己最愛喝的先喝道三款茶「英式玫瑰鮮奶拿鐵」、「英式水果茶」、「英式蜜桃水果茶」，當天二家新店都有「買一送一」促銷活動。