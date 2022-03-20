後疫情時代下，運動不只關乎於減重跟體態的雕塑，更重要的是擁有健康的身體及良好的免疫力，才能去面對這世代的衝擊與威脅；在身體健康之外，人們更把關注度放在心理健康上。在疫情中更驗證了人是群體動物，長期處於虛擬社群的孤單，讓人們更嚮往互動，連結與歸屬感更成為了心理健康重要的一環。追求心理健康，除了透過揪團、線上課程取得與其他人的交流，也有許多民眾選擇毛小孩的陪伴做為心理健康上的慰藉，與寵物一起健身運動。

根據美國運動醫學會(ACSM)所發布的2022年全球健身趨勢調查，預測熱門的健身項目，而其中前三名為：

1.穿戴科技裝置：科技的幫助下，也因近年人們逐漸關心自身的運動及睡眠等健康資訊，仰賴其幫忙紀錄及監測自己的健康素質；在運動健身上，更能幫助提供數據觀察其變化，做為健身調整的依據。

2.居家健身房：因疫情而首度上榜，雖然隨國內外疫情共存的聲音不斷出現，但民眾仍為避免群聚，選擇於家中運動維持健康，許多線上課程的需求因應而生，在家訓練也能作為家庭運動增進感情。

3.戶外運動：居家外，還有更多的人選擇到戶外活動，不論是健行、騎行還是登山等活動，都越來越受歡迎，除了能夠避開人群群聚外，更是遠離喧囂親近大自然的好機會。

在台灣，目前有許多健康活動的App幫助民眾去記錄自己的運動健康資訊，更有結合保險商品的運動計畫推出。也因此，近年來鼓勵民眾透過自主健康管理降低罹病風險的外溢型保單，成為民眾關注的保險商品。在過去的2021年，台灣主要壽險公司的外溢型保單銷售均創造佳績。

國泰金(2882)子公司國泰人壽、南山人壽等壽險業者皆有推出外溢保險商品。其中，國泰人壽自2018年結合外溢保單首推全民可使用的Cathay Walker Plus健康計劃，並與知名健身房等異業合作，如健身工廠、享健身與迪卡儂等，也都有合作開設線上運動課程，鼓勵大家運動並結合保險商品，只要保戶完成條款列舉的健康行為，就能享有更高的保障額度或保費折減，滿足保戶保障需求外，幫助民眾從事後補償走向事前的疾病預防。

國泰人壽去年銷售最好的傳統型商品便是外溢商品，去年外溢商品新契約保費收入約58億元、為業界最高，且為2020年銷售金額的3.7倍，顯示外溢商品成為後疫情時代越來越多民眾的保險新選擇。