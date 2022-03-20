2022年外銷訂單統計結果將在明（21）日公布，群益投顧認為，雖受科技產品接單淡季及過年工作天數較少因素影響，2022年2月外銷訂單將較1月減少，但仍可望優於去年同期、挑戰連24紅，預期2月整體外銷訂單年增8％。

據外銷訂單受查廠商對2022年2月接單看法，預期接單將較1月增加廠商家數占14.8％、持平者占48.8％、減少者占36.4％，按家數計算的動向指數為39.2；按接單金額計算的動向指數則為40.9，預期2022年2月整體外銷訂單金額將較1月下滑。

展望後市，群益投顧認為，全球經濟仍朝正向軌道前進，加上5G、高效運算（HPC）、車用電子等新興科技應用持續擴展，將有助延續外銷接單動能。不過，變種病毒在全球快速擴散、以及供應鏈長短料問題仍在，恐壓抑成長步伐。

同時，2月向來為科技類貨品接單淡季，且適逢過年春節連假、工作天數較少，綜合上述多空因素後，群益投顧預期2022年2月外銷訂單將較1月減少，但仍可望較去年同期成長、挑戰連24紅，預期2月整體外銷訂單將年增8％。