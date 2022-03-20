前氣象主播李富城近日錄製《57健康同學會》透露自從妻子離世後，有長達兩年幾乎都是閉關狀態，甚至還有憂鬱的傾向，他表示當時他常常在椅子上坐一整天，完全不動，既不出門也不社交，就這樣封閉自己，漸漸地還發現自己開始出現失智症狀。

李富城透露他越久遠的記憶越清晰，甚至五歲前的事都能記得很清楚，對於近期的事卻開始記不清楚，「有一天我要去郵局，只要從我家出門左轉就到了。但我出門後卻無意識的一直往前走，直到走到另一條巷子，才忽然回神『我怎麼會走到這？我原本要幹什麼？』，但怎麼樣都想不起來，我真的被嚇到了。」他表示發作時會有一段時間突然空白，事後無論如何都想不起來，就像當機一樣。

這讓嚴立婷回憶到她罹患失智症的奶奶，從發病到離世約有12年之久，失智症的各種症狀都經歷過，最後也都不認得他們了，「我奶奶很依賴我爺爺，後來爺爺走的時候，失智症的她也因此才沒意識到爺爺不在的事實，至少不會因此太痛苦，不然她可能會無法接受，或許算是另一種因禍得福。」

因為失智症發作年齡逐年下滑，所以她現在一直很擔心她爸爸或自己罹患失智症。她坦言因為失智症後期會無法自理，到時辛苦的都是身邊的人，所以她很不希望自己會得這種病，她甚至曾半開玩笑的對老公張智峰說過「如果哪天我真的失智了，救了也沒什麼意思，也不能跟你互動，那乾脆就讓我走吧。」