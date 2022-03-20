現代科技日新月異，幾乎人手一台手機，溝通的管道也從原本的打電話、傳簡訊，變成更加即時方便的通訊軟體，但並不是每個人都喜歡使用。命理網站「星座巫師」發文分享，天秤座、摩羯座、金牛座的男性最常已讀不回，讓其他人相當困擾。

1、天秤座

天秤男已讀不回的最主要原因不是故意不回覆，其實他們也明白回覆訊息是對別人的一種尊重，只是每次回覆時內心都要糾結一陣子，思考到底該用什麼樣的文字、表情符號、標點符號，才不會讓對方感覺不好，結果在思考中忘記了時間，甚至最後忘記自己還沒有真的回覆，就直接去做其他事情了。

2、摩羯座

摩羯男個性沉穩內斂，已讀不回的原因通常是他們覺得已經收到訊息，需要溝通的事情也已經結束，所以沒有再繼續聊天的必要，他們對於不在乎的事情，連多說一句話的時間都不願意浪費，寧願去做他們認為更重要的事，因此若是有人傳來寒暄的訊息，他們已讀不回也是很正常的狀況。

3、金牛座

金牛男本來就不怎麼愛聊天，尤其是關於自己沒興趣的事情，他們更不知道該怎麼回覆，最後乾脆就選擇直接不回覆，對此他們也不覺得有任何不妥，根本不會想到對方是否會介意、難過，「愛你的人一定會主動找你」這個論點在金牛男身上完全不成立，有事情只需要跟他們講重點就好。