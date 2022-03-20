月眉大排清淤，打包布袋蓮採漂流做法，被彰化縣環保局裁罰3萬元。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美臉書張貼伸港海岸，淨灘後的大批垃圾堆積成山，尚未清運，監督要快點運走，不要大雨、颳風又吹走一大堆，豈不是白做工。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美臉書張貼伸港海岸，淨灘後的大批垃圾堆積成山，尚未清運，監督要快點運走，不要大雨、颳風又吹走一大堆，豈不是白做工。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

賴清美表示接到電話嗆聲，隨身帶著辣椒水防身。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美月眉大排進行清淤作業，包商將打包的布袋蓮，隨水漂流，民眾擔心卡在橋墩向議員反映，賴清美將照片公布臉書，呼籲應該盡速打撈，環保局裁罰3萬元，包商心有不甘，手機嗆聲，「我跟你一定要鬥到底，絕不放棄」，和美警分局將包商依恐嚇罪嫌函送。

又到防汛期，各地大排水溝又開始清淤作業，月眉大排近來一袋袋打包好的布袋蓮隨水漂流近1公里，包商打算在下游處，再一次性攔截，不少民眾卻驚見整條大排漂流廢棄物，有的卡在橋墩，向議員投訴。

賴清美將照片公布臉書，水資處接到反映到現場了解，認為作為不宜，要求改善，環保局也依廢棄物清理法，裁罰3萬元。沒想到包商心有不甘，18日打手機給賴清美，「我們準備到法院來公審，廢棄物的移除，你今天是一個議員，我是一個承包商，你的所作所為，問心就知道」最後還嗆「我跟你一定要鬥到底，絕不放棄」。

賴清美表示，民代接受陳情、監督，天經地義，包商被環保局裁罰，若不服氣，應該尋求正當管道去申訴，不是恐嚇民意代表。這幾天她出門都提心吊膽的，還帶辣椒水防身，遇到彰化縣警察局長吳坤旭提及這件事後，向和美警分局正式報案。

和美警分局受理報案，依程序通知包商到案說明，包商表示，打包的布袋蓮漂流到定點要一起打撈，坦承確實說過「鬥到底」，警方訊後，依恐嚇罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

賴清美強調，被嗆很害怕，但身為議員要不負所託，為民喉舌，關心大小事，今天臉書繼續貼出伸港海岸，淨灘後的大批垃圾堆積成山，尚未清運，監督要快點運走，不要大雨、颳風又吹走一大堆，豈不是白做工。