涂善存與邱宇辰（毛弟）為宣傳《我和我的鋼四壁》，特地到《歡樂智多星》答題搶獎金，鮮少上益智問答節目的兩人在節目上合作無間，在「歡樂大會考」的15題裡，共答對6題搶盡了風頭；其中一題俗諺題讓現場藝人絞盡腦汁都都想出不答案時，涂善存、邱宇辰一看到主持人胡瓜現場加碼的提示，竟順利答出來，讓現場來賓們大呼「也太難了吧！」

鮮少參加益智節目的涂善存與邱宇辰，以為《歡樂智多星》輕鬆寫意，沒想到題目相當有玄機，不只需要常識，還需要機智想像力。像是「歡樂大會考」單元第一大題是雙圖聯想，眾人要從提示的兩張圖猜出答案。第一題出現的是耶子殼與批薩兩張圖，邱宇辰一看到提示出現，立刻用手肘頂了一下身旁的涂善存，涂善存果然發揮鋼四壁設計事務所所長本事，果斷按鈴搶答，為兩人拔得頭籌，這讓邱宇辰驚喜的用自己在劇中飾演角色胡理安的口吻笑說：「可以啊！」。最厲害的是，當出現墨西哥捲與世足賽兩張圖時，涂善存雖然對於自己的答案「章魚」有些猶疑，但仍按鈕搶答，果然順利答對，原來墨西哥捲的英文發音很類似，加上先前預測世足賽吉祥物就是章魚，讓大家頓時恍然大悟直說他好厲害。

而在第二大題俗諺題，要從陸續出現三個提示，依字數猜出俗諺。鮮少上益智問答節目的涂善存異常認真，從知道提示開始，就邊小聲念答案，邊用手指點算字數，看符不符合答案。其中在俗諺題第三題時，當大家一籌莫展接連答錯後，涂善存心理有答案卻想不起答案中最後三個字，讓他懊惱的跳腳說：「我差三個字」，一旁的邱宇辰鼓勵他直接講，按下鈴的涂善存說出「君子坦蕩蕩，小人」後，只剩下手勢卻沒有後續答案，主持人胡瓜看到他如此認真答題，決定再加碼提示，右手比了一個七的數字後放進口袋裡，接下來左手也比了一個七放進另一邊口袋，加上一旁的邱宇辰大喊「藏七七」，讓原本一直想不起來後面三個字的涂善存，這下有如看到一盞明燈，很立刻回答「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，涂善存笑說：「真的好難！謝謝瓜哥！」衛視中文台《歡樂智多星》週一到週五晚上7點播出。