雲林縣北港鎮集雅軒曲館修繕啟用，6名年輕樂手依古禮入館。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮集雅軒曲館經修繕20日正式揭匾啟用，除依古禮前往北港朝天宮迎請媽祖鑑壇外，也舉行6名年輕新生樂手入館儀式。創立於清咸豐年間的集雅軒有160餘年歷史，已由雲林縣政府指定為縣定古蹟，藉由新血輪的加入，永續傳承地方戲曲文化。

集雅軒為北管支系，清咸豐3年由地方士紳創館，以因應北港地區眾多的迎神賽會活動，1960年代為全盛時期，可演出高難度的雙棚戲，1964年還受邀前往總統官邸表演，但隨著時代變遷，傳統樂曲日益式微，集雅軒曲館也因年久失修老舊破損。

近年來地方文史工作者積極爭取經費整修集雅軒，獲文化部、雲林縣政府補助，於2021年完成修復，20日舉辦啟用典禮，由縣文化觀光處處長陳璧君、縣議員蔡岳儒、蔡孟真、集雅軒理事長李連春等人共同主持，並依古禮迎接6名新樂手入館。

集雅軒副理事長吳登興表示，集雅軒曲館位於北港鎮博愛路上，因長期沒有整修，許多早期文物反而得以保存，包括戲服、托燈架、刺繡彩牌、督隊旗等，種類繁多且完整，其中5件文物已由雲林縣政府指定為一般古物，今年更獲文化部文資局登錄文獻與文物。

6名新樂手是此次活動亮點之一，25歲的鄭竣安目前就讀嘉義縣南華大學宗教研究所，他說從小就很喜歡音樂，現在與朋友組搖滾樂團，2年前接觸到集雅軒，被北管的悠揚樂曲深深吸引，因此乾脆搬到北港並加入集雅軒，希望將傳統樂曲與搖滾樂結合，創作出不一樣的音樂。