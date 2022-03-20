台灣一年四季都能生產豐富多樣的水果，素有「水果王國」的美譽，不過吃水果也要看時機，營養師宋明樺分享5大秘訣，並提醒過甜的水果不建議一次吃太多，容易對血糖有直接影響。

宋明樺在臉書粉專PO文指出，天氣漸漸轉熱，許多人的胃口隨著氣溫上升而下降，並且會將水果當作正餐果腹，但其實有些水果的熱量十分驚人，若有體重控制需求的人要格外注意。此外，有人認為水果要正餐前吃，反之有人則喜歡飯後來盤水果，宋明樺特別分享了5大吃水果的正確時機，讓民眾吃的健康又能輕鬆補足營養。

▍選擇當季水果、能吃就不要用喝的

純果汁熱量不低，且常常一下子就飲用完畢，對於身體、血糖波動影響大，所以牙口功能正常就以吃為優先，若真的要喝也以蔬果汁較佳。

▍水果太甜吃半碗、微甜吃一碗

不論是否有減重需求，過甜的水果都不建議一次吃太多，水果中的糖分吸收快，對於餐後的血糖、內臟脂肪的負擔都會有直接的影響。

▍飯前選擇纖維多、熱量低的水果

利用低熱量水果佔據胃部部分空間，控制正餐吃下的食物份量，如火龍果、芭樂、蘋果等。

▍飯前與飯後1小時避免酸性水果

富含有果酸、有機酸的酸性水果容易刺激胃酸分泌，造成胃食道逆流、加重胃潰瘍的不舒服，例如葡萄柚、柑橘類、檸檬等。

▍空腹時多注意富含鉀離子的水果

大量鉀離子容易引起腸道細胞滲透壓改變，造成人體的不適，並出現如腸絞痛、腸蠕動過快等症狀，如香蕉和釋迦等。