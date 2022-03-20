花蓮縣光復鄉太巴塱部落青年成立太巴塱紅糯米生活館，推動紅糯米保種與傳統酒釀，不過近日卻突遭花蓮縣政府稽查，當場查扣架上酒釀，下令不得賣酒，讓痛批政府以粗暴方式侵害部落文化。（羅亦晽攝）

花蓮縣光復鄉太巴塱部落青年成立太巴塱紅糯米生活館，推動紅糯米保種與傳統酒釀，不過近日卻突遭花蓮縣政府稽查，當場查扣架上酒釀，下令不得賣酒，讓痛批政府以粗暴方式侵害部落文化。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障（羅亦晽攝）

花蓮縣光復鄉太巴塱部落青年成立太巴塱紅糯米生活館，推動紅糯米保種與傳統酒釀，不過近日卻突遭花蓮縣政府稽查，當場查扣架上酒釀，下令不得賣酒，讓痛批政府以粗暴方式侵害部落文化。（羅亦晽攝）

花蓮縣光復鄉太巴塱部落近年復育傳統作物紅糯米（katepaay），並成立太巴塱紅糯米生活館，推動保種與傳統酒釀，不過卻突遭花蓮縣政府稽查，當場查扣架上酒釀，下令不得賣酒，讓部落族人相當傻眼，痛批政府以粗暴方式侵害部落文化，喊出「我要找回曾經 你只看到酒精」口號，抗議縣府不尊重原民文化。縣府表示，原民部落雖有釀酒習俗，但未具相關資格卻販售自釀酒品恐違法，未來將加以輔導申請設立及許可執照。

紅糯米是光復鄉太巴塱部落傳統作物，1年1穫，極其珍貴，部落族人只有在重要祭典才會食用，由於種植面積隨現代飲食習慣大幅減少，部落青年為復振文化，近年積極種植、保種，結合耆老釀酒手藝，找回部落傳統酒釀記憶，並成立太巴塱紅糯米生活館，開設釀酒DIY課程、販售相關商品，推廣部落文化。

縣府財政處16日突到生活館進行稽查，員工Looh表示，稽查員未表明身份，看到架上瓶裝商品劈頭就問，「有沒有酒精成分」，甚至不給答覆時間，直接查封架上10瓶酒釀，將另外2瓶帶回化驗，並告知未查明成份前不准販售，強硬態度令人感到恐懼。

Looh表示，酒釀是阿美族敬天敬地的橋樑，是部落不能缺少的儀式，政府若用法律限制族人，未來還有誰敢傳承部落文化。另名員工Rongac則說，過去曾有部落ina因擔心遭人檢舉，抗拒幫忙釀酒，見青年想找回酒釀文化，持續拜託才勉為其難答應協助，如今遭遇此事，對部落來說是巨大打擊，也讓想復振文化的族人在法律與文化之間拉扯。

部落青年Osay Ongo更痛批，政府稽查的行為對部落文化來說十分粗暴，她說，紅糯米釀造過程在族語分成糯米（ecaw）、液體（eraw）、蒸餾（epah）等3種過程，從文化角度看待與酒精有所區別，不能應被「菸酒」污名化。

太巴塱社區營造協會理事長、紅糯米生活館負責人蕭明山（Kanew Ipay）說，向縣府溝通得知，這是定期擴大稽查作業，但應該要先輔導，而不是用「違法嫌疑菸酒」處理。他認為，紅糯米從種植到釀製的每段過程，均牽引部落的文化，不應因現有法令停止，且部落曾透過地方創生，向中央各部會提出各項計畫，卻遲無下文，希望政府積極輔導部落合法化。

縣府財政處長劉台文指出，縣府每年均會依「菸酒管理法」定期稽查，為避免部落族人不知規定而觸法，除將加強宣導，同時也會依「農民或原住民製酒管理辦法」及「農村酒莊輔導作業要點」規定，輔導族人向財政部國庫署申請製造業者設立及許可執照。

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