君毅高中校長林慶旺等人恭賀鄭健廷、鄭旭程奪金。（李京昇攝）

君毅高中推廣資訊科技教育10多年，校方更組成機器人戰隊戰，參加第51屆勞動部全國技能競賽，囊括青年組、青少年組2面金牌和1面銅牌。縣長徐耀昌16日表揚君毅中學獲獎學生和縣內在全國各大競賽獲獎的優秀青年，受獎人數上百位，場面相當壯觀。

其中，君毅高中高三生鄭健廷、鄭旭程，因為在全國技能競賽機器人職類，勇奪青年組金牌，不僅取得保送台灣科技大學資格，也將有機會成為國手，代表台灣參加2024年世界技能競賽。

鄭健廷、鄭旭程昨天也分享心路歷程，他們說，從高中一年級開始接觸機器人，參賽時除得讓機器人啟動，還要根據賽制完成指定的動作、路徑，所以增加許多困難度，而組裝機器人是兩人從零到有，包括畫設計圖、寫程式、組裝零件都要一手包辦。

他們說，2020年第一次參賽拿到第6名，激發他們的企圖心，所以這次比賽賽程公布完的前兩個月，兩人直接住在學校，除了上課時間，幾乎都在訓練室研究機器人，一天只睡5、6小時，能夠拿下金牌覺得付出都很值得，未來他們目標鎖定世界賽。

除君毅高中獲獎，仁德醫、通霄國中也在全國技能競賽中獲獎。還有苗栗農工在全國高級中等學校學生技藝競賽中，農業類、工業類及家事類3個類組一共囊括9項金手獎、10項優勝，同時也榮獲農業類技藝競賽會徽設計甄選的比賽第1、3名。大湖農工、君毅高中不遑多讓，分別拿下6項金手獎及8項優勝的優異成績；苗栗高商在商業類中獲得4項優勝。

另外，育達科大在「2021 OMC世界盃美髮彩妝錦標賽」青年組新娘髮型項目包辦冠亞軍；Bonbons法式甜食工作室在「2021經濟部工業局創業歸故里新創業競賽」中贏得季軍。

徐耀昌表示，現在的社會不再是高學歷取勝，學生能夠培養專業技能，並在其中發揮才能，才是最重要的目標，他希望透過表揚，鼓勵苗栗的年輕學子，可以繼續精進所長，為社會奉獻一份心力。