郭郁承是人氣網紅。（17LIVE提供）

17LIVE歌唱比賽圓夢計畫《夢想Sing樂園2》歷經一個月廝殺，14強淘汰賽日前結束了最終回激戰，兩個賽道共有12位選手遭到淘汰，兩賽道各剩下8名選手成功晉級下一階段的8強淘汰賽，張芸京首次入列《夢想Sing樂園2》評審陣容就肩負淘汰送走選手重任，頻頻出現歌聲吸引她按燈給出高評分好聲音。

《夢想Sing樂園2》14強淘汰賽最終戰，首位上場是綽號黑馬的小隻女孩「狂奔的馬」，果然是其他參賽者一致公認最害怕的勁敵，選唱魏如萱的〈還是要相信愛情啊混蛋們〉，獲得21個燈刷新評審給燈最高分。第一位就給了6個燈最高分的張芸京說：「我覺得她唱得非常好，她的音色和唱歌的力度都是我很想要的那種，我剛一邊聽非常享受，這歌真的不好唱，我今天第一次來當評審聽到這麼棒的聲音就給了6個燈。」

陶晶瑩也對狂奔的馬一片好評：「自信、有特色、聽得到想法，帶著想法來而且很有特色，看好她前進8強賽」黃小愛忍不住提議給小樹老師出難題，讓他雞蛋裡挑骨頭，小樹老師立刻接招笑說「我們的雞蛋裡還真的有骨頭呢，我們兩一致認為她不夠psycho，這個歌本質上是有點神經質的，那個東西她少了一點點」

卓義峯接著說：「我聽下來，覺得這歌很難唱，她唱得很好，可是我聽不到神經質psycho那個部分，像每個人還是要相信愛情啊，的那個混蛋，我每個啊都聽就是差那麼一點點。」陶晶瑩忍不住打斷說「你們兩是來撿骨是嗎？」黃小愛轉頭建議狂奔的馬「你下次唱到一半就衝過去打評審，他們就會覺得你好瘋好瘋了」現場笑成一片。

人氣網紅郭郁承愛唱歌到朋友看到夢想Sing樂園本季活動訊息，連忙通知他來報名參賽，他演唱蔡健雅的〈十萬毫升淚水〉，坦言這首歌曾陪他度過一個非常難熬的時間點，陶晶瑩說：「我看到他的臉很像小宇，但他的褲子鞋子在紀念麥可傑克森，可是他又選蔡健雅的歌，我們成長過程會被很多價值觀拉走，但是你的聲音一出來它是有美感的，我覺得你的聲音是你全身上下最美的東西，就是要follow your heart，去好好發揮你的聲音，其他都不要花錢。」

《夢想Sing樂園2》明（21日）晚8點即將展開8強淘汰賽比賽新階段，評審團力邀擁金曲歌后、金曲製作人及金曲評審等身份跟金曲很有緣的陳珊妮加入擔任飛行導師。