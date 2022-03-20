醜聞連環爆！大陸一線男星鄧倫15日遭到踢爆逃避天價稅金，折合台幣就約有高達2.2億元，儘管他事發當下迅速做出聲明，過往多部作品雖仍能播出但他已遭到除名處置，他的微博號也跟著消失不見，恐怕就此消失在娛樂圈之中，近日與他有過合作的籃球裁判《天外飛仙-HZ》又爆一猛料，為鄧倫的黑歷史再添上一筆紀錄。

鄧倫在2012年進入演藝圈後，曾出演不少知名影視作品，主演《香蜜沉沉浸如霜》一劇，讓他奠定了如今一線明星的地位，前途不可限量，不料連日以來卻捲入巨大逃稅風波之中，微博號《天外飛仙-HZ》曾在2檔籃球綜藝擔任過裁判，因此與鄧倫曾有過合作，16日他轉發鄧倫逃稅道歉的新聞，並嘲諷道：「多行不義必自斃，正義或許會遲到但絕不缺席。」

鄧倫正綜藝節目中正激動地與裁判展開爭論(圖／天外飛仙-HZ＠微博)

在更早之前，天外飛仙-HZ2019年也曾在微博批評鄧倫，可見對他早就頗有微詞。可見畫面中穿灰衣的鄧倫正激動地與裁判展開爭論，為維護隊員他大力舉起雙手揮舞，或許是此番言行太過激動，他火大說道：「你把口水噴在裁判長臉上了，你合適嗎？這是正常的交流嗎？」

接著他嚴肅地說道，「作為一個籃球裁判，為中國籃球正名，為中國裁判正名，每一個裁判都不容易，希望大家理解。」此番言論當時在微博掀起軒然大波，當時陸網上有諸多維護鄧倫的言論，如今一經垮台，曾經的高人氣明星不再受到支持，已因逃漏稅斷送前程。