同欣電(6271)去年獲利創新高，EPS達15.49元，擬配息9元，現金殖利率3.49%。公司於下周二(3月22日)下午受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，簡介2021年第四季營運成果及2022展望。法人預期同欣電第一季營收維持高檔，隨著新產能陸續開出，產能利用率維持滿載，今年營收可望逐季創下新高，看好年度營收可望續締新猷。

同欣電去年營業收入138.60億元，年增36.2%，營業毛利46.14億元，平均毛利率33.3%，年增4.8個百分點，營業利益33.96億元，年增69%，稅前淨利33.81億元，本期淨利27.64億元，歸屬於母公司業主淨利27.64億元，年增90.6%，基本每股盈餘15.49元，同欣電去年合併營收、營業利益、稅後淨利均創歷史新高。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利9元。以周五收盤價257.5元計算，現金殖利率3.49%。

同欣電去年第四季合併營收35.08億元，季減7.1%、年增6.8%，平均毛利率36.3%，季減1.2個百分點、年增6.4個百分點，營業利益9.22億元，季減16.8%、年增28.6%，營益率26.25%，季減3.09個百分點、年增4.42個百分點，歸屬母公司稅後淨利7.32億元，季減20.9%、年增49.4%，每股淨利4.10元。

同欣電董事會決議辦理現金減資相關事宜，為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東投資報酬率及公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股東股本；減資金額1億7869萬420元，消除股份1786萬9042股，減資比率10%，減資後股本16億821萬3830元，並於6月8日預定股東會，預計減資新股上市後之上市普通股股數為1億6082萬1383股。

同欣電目前實際已發行股份總數為普通股1億7870萬8282股，扣除本次擬註銷限制員工權利新股1萬7857股，發行股份總股數預計為普通股1億7869萬425股。預計減資比率約為10%，依各股東持股情況，每股退還現金新台幣1元，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行在外總股數計算之。

同欣電董事會決議向關係人取得土地及建物，為新竹縣竹北市泰和段(地號:0561-0000、0562-0000)及建物(建號:00103-000)，土地謄本登記總面積1873.63平方公尺(折合約566.77坪)、建物謄本登記總面積2176.92平方公尺(折合約685.52坪)，交易總價1.3億元。交易相對人為美磊科技股份有限公司(為公司之關係人)，公司考量未來擴產需求，且地點符合需求，故向關係人購入。

同欣電並代重要子公司勝麗國際股份有限公司公告董事會決議，通過同欣電子工業股份有限公司與100%持股之子公司勝麗國際股份有限公司簡易合併案，存續公司為同欣電，消滅公司為勝麗公司。勝麗公司為同欣電持股100%之子公司，乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併，係為集團內部組織重整，未涉及換股比例約定、合併發行新股、配發股東現金或其他財產之行為，故對股東權益無影響。合併基準日訂為111年6月30日。自合併基準日起，同欣電(存續公司)應概括承受勝麗公司(消滅公司)所有之權利與義務，同欣電併購目的為強化公司組織及資源整合。

同欣電合併勝麗後已是亞太地區最大車用CIS元件封測廠，包括索尼(Sony)、豪威(OmniVision)、安森美(onsemi)等均是重要客戶，看好全年車用CIS成長需求續強，訂單能見度已看到下半年。

低軌道衛星市場進入快速成長期，同欣電低軌道衛星的Ku頻段射頻模組已順利量產出貨，今年有機會再爭取到新客戶訂單。而隨著第三類寬能隙半導體需求轉強，同欣電在氮化鎵及碳化矽等布局已進入收割階段。