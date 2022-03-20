重機「阿婆灣」詭異噴飛！騎士趴地爆血 到院前無心跳 14:382022/03/20 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「阿婆灣」噴飛對向車道 重機騎士趴地噴血 到院前無心跳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 24歲男子騎重機今天中午近1時許行經嘉義縣中埔鄉的阿婆灣，突然整輛車噴到對向車道，男子倒趴在雙黃線上，胸前大噴血，重機嚴重損毀，救護車獲報趕到現場緊急送醫搶救，但該名男子到院前無心跳，肇事原因尚待警方調查。 紐約現代藝術博物館濺血 男子遭拒入館刺傷2員工 男子搶劫怕被認出 逼車主吞安眠藥 人醒後又逼轉帳遭逮 #重機 #騎士 #阿婆灣 #對向車道 #無心跳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東飛行傘意外失控 男子跌落邊坡獲救 20:372022/03/13 社會 男子上腹痛吃藥無效 醫一看嘆「全都癌細胞」 半年後過世 08:112022/03/20 生活 前車掉鐵片、後車輾過彈飛 2駕駛害女教師枉死 09:322022/03/20 社會 破關「熊熊團團」任務賺大錢 男拚半天10萬被詐拿不回 14:322022/03/16 社會 正妹睡夢中遭準公公指侵 男友得知竟吐「這句話」她心死 08:062022/03/18 社會 闖紅燈還調皮！他過斑馬線突「僵直站路中」 駕駛超無奈 23:102022/03/19 社會 酒後駕車不應該 轉彎逆向碰撞遭警逮 09:112022/03/14 社會 酒家女拒絕男示愛 遭散布「可接受脫bra吸奶玩法」傻眼 20:522022/03/12 社會 為挽回女友虐死貓咪「茶茶」動保團體籲法官重判冷血男 15:562022/03/16 社會 薑母鴨惹禍？男交通違規遭攔「臉太紅」一測慘了 17:172022/03/16 社會 天母車禍1死2重傷肇事者起底 住戶爆：德東飆車王 05:002022/03/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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