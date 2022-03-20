24歲男子騎重機今天中午近1時許行經嘉義縣中埔鄉的阿婆灣，突然整輛車噴到對向車道，男子倒趴在雙黃線上，胸前大噴血，重機嚴重損毀，救護車獲報趕到現場緊急送醫搶救，但該名男子到院前無心跳，肇事原因尚待警方調查。