高雄大學金融管理學系專任副教授余歆儀。（圖／中評社）

俄烏戰爭牽動中美競爭，高雄大學金融系副教授余歆儀認為，俄烏戰爭可視為中美對金融貨幣與能源競爭的新分水嶺，中東地區石油國的態度或將成為這場對抗的關鍵。

余歆儀認為，借鏡俄烏戰爭與西方制裁、美元優勢等，中國大陸勢必加速且積極遊說中東產油國「以人民幣計價」，若人民幣計價的油元成真，這對中國大陸與人民幣而言，將是一石二鳥的計策。

對於俄烏戰爭剛開打時，美國就把俄羅斯踢出「環球銀行金融電信協會（SWIFT）」系統，余歆儀接受《中評網》訪問時分析，有人認為俄羅斯可能轉向「人民幣跨境支付系統（CIPS）」系統降低損傷。但她指出，SWIFT跟CIPS交易量體差異極大，CIPS至有一部分是依賴在SWIFT體系之上。假設CIPS一天的交易量有1、2萬筆，那SWIFT大概就是4千萬筆，因此俄羅斯單單依靠中國大陸來躲避制裁是有難度的。

余歆儀披露，沙烏地阿拉伯與中國大陸早在6年前就啟動人民幣計價的石油交易談判，但今年起更有加速談判的味道。一旦沙烏地阿拉伯與中國大陸協商以人民幣計價交易，將代表中東地區可能在政治上、情感上轉向中國大陸，中東地區未來若採用美元及人民幣雙軌制新里程碑，這對長期全球石油銷售有近八成是以美元結算，也是一種削弱。這對中國大陸與人民幣是有利的。

她認為，中美之間的「朋友」大致上差不多定型了，現在就剩中東地區這些產油國而已，因此這區域將是未來中美競爭下的新熱點，攸關能源也攸關貨幣。